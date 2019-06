Pamela Anderson: „Mein Ex ist ein Monster!“

„Er ist das Monster“

„Es ist hart, das zu akzeptieren“, schrieb Anderson jetzt in einer langen Nachricht auf Instagram zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das sie mit ihrem Ex zeigt. „Die letzten (mehr als) zwei Jahre meines Leben waren eine große Lüge. Ich wurde betrogen, wurde im Glauben gelassen, wir seien ,so verliebt‘? Ich bin entsetzt, dass ich in den letzten Tagen herausfinden musste, dass er ein Doppelleben führte.“