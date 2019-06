KEIN Wr.-Neustadt-Protest ++ Stadt haftet für SCWN

Der SCWN wird künftig in der Regionalliga Ost spielen, der Spieltrieb solle dadurch sichergestellt werden. Das Protestkomitee der Bundesliga hatte am 14. Juni den Lizenzentzug der Niederösterreicher bestätigt. Danach konnte noch Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht eingebracht werden. Diese Frist endete am Montag. Wie die Stadt nun vermeldete, verzichtet der Klub darauf. Die Blau-Weißen stehen damit endgültig als Absteiger fest.