Räuber fesselte in Linz Supermarktangestellte

Am Samstag gegen 19:45 Uhr ging bei der Stadtleitstelle ein Notruf ein, dass eine Angestellte in einem Lebensmittelgeschäft am Hessenplatz überfallen wurde. Sofort fuhren mehrere Streifen zum Tatort und umstellten das Gebäude. Bei der Durchsuchung des Objektes konnte eine 37-jährige Angestellte aus Linz gefesselt im Büro aufgefunden werden.