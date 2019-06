Ändert Flug-Ärger das Reiseverhalten im Urlaub?

Das Kabinenpersonal der Lufthansa droht ab Juli mit Streiks! Kurz vor der Haupturlaubszeit ziehen am Flug-Himmel dunkle Wolken auf. Schon jetzt trüben Flugverspätungen viele Reisen. Ob sich dadurch das Urlaubsverhalten ändert? Darüber wird beim Stammtisch von ORF und „OÖ-Krone“ am Mittwoch in Steyr diskutiert.