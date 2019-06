Migranten wieder vermehrt in Lastwagen gepfercht

Eine angespannte Situation also, die nun für Aufbruchsstimmung sorgt - und bei Experten die Alarmglocken schrillen lässt. Zumal die Bilder vom Drama auf der A4 im Sommer 2015 in den Köpfen verankert sind: „In Bosnien und Serbien warten aktuell jeweils rund 6000 Flüchtlinge. Sie haben Angst, verlieren die Geduld und wollen nun schnellstmöglich die Region in Richtung EU verlassen“, so Tatzgern. „Schlepper haben aufgrund der Nachfrage leichtes Spiel - und stecken die Migranten wieder vermehrt in Lkw und Vans ...“