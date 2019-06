Innsbruck: „Stoppt den Abriss in der ,Koatlackn‘“

Die Bäckerbühelgasse in der „Koatlackn“ geht steil nach oben, links stehen alte Häuser, aus einem Herrgottswinkel wacht die Muttergottes über den Fußgänger. Die Straße ist aus Pflastersteinen, Fassaden strahlen in bunten Farben. Es ist ein bisschen südländlicher Charme in der Alpenhauptstadt. Es ist ein bisschen Mittelalter in der Moderne – wäre da nicht der Blick nach rechts. Ein großer Wohnkomplex wächst gerade in die Höhe. Der Baugrund ist bis auf den letzten Zentimeter ausgenützt, kein Streifen Grün hätte hier noch Platz. Der Rohbau ragt einige Stockwerke über die alten Häuser, die dahinterstehen.