Tatort Supermarkt: Brieftaschen weg

Ruck-Zuck - blitzschnell stehlen freche Kriminelle bevorzugt in Supermärkten die Geldbörsen ihrer nichtsahnenden Opfer. Zuletzt erbeuteten die Unbekannten in einem Geschäft in Bruck an der Leitha ein Portemonnaie, die Börse wurde schließlich leer aufgefunden. Die Ermittler der Polizei warnen vor weiteren Diebstählen.