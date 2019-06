Gutes Testergebnis für Salzburger Milch

Die extensive Wirtschaftsweise fördere nicht nur die Artenvielfalt, sie zeichne sich auch durch eine geringe Treibstoffgas-Fracht aus, so Studienautor Guggenberger: „Die ökologische Gesamtleistung bei geringer Milchleistung wird durch die SalzburgMilch mit dem höchsten Milchpreis in Österreich belohnt. Das Entgelt, das hohe Engagement und die hohe Kostendisziplin der Bäuerinnen und Bauern machen die Reine Lungau aus der Sicht der Ökoeffizienz derzeit zum führenden Produktionsverfahren. Dieses Konzept kann somit als Vorlage für viele extensive Alpentäler in Österreich dienen.“