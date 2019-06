Polizei fahndet nach dem Todesschützen

Verdächtiger bestreitet einen Zusammenhang

Auf seine Spur kamen die Ermittler vermutlich über jenen 34-jährigen Albaner, der am Freitag in einem Café im 15. Wiener Gemeindebezirk verhaftet wurde. Es bleibt die Frage, ob er an der Bluttat beteiligt war. „Er bestreitet jeglichen Zusammenhang mit dem Mord“, sagt Verteidiger Kurt Jelinek. Er will also weder geschossen, noch die Waffe besorgt haben. Trotzdem wurde am Sonntag – gesetzlich geregelt bei einem Verbrechen – die U-Haft verhängt.