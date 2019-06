Der Hof in Kärnten ist älter als Amerika

Mittels Dendrochronologie, also Jahresringforschung, haben Experten der Uni für Bodenkultur das Alter des Holzes im Bodnerhaus bestimmt. Das Ergebnis gilt als Sensation: „1469 und früher wurden die Fichten und Lärchen gefällt“, so Heimo Schinnerl, der Leiter des Freilichtmuseums. Das Bodnerhaus, das einst in St. Oswald stand, fand er auch im Urbar der Benediktiner: Es war 1470 erbaut worden.