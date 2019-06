Michael Mayr: Mit Autopark eigenen Traum erfüllt

Viele Menschen haben einen Traum. Aber leider geht er bei den wenigsten in Erfüllung. Einen eher außergewöhnlichen hat der erfolgreiche Tiroler Unternehmer Michael Mayr umgesetzt. „Es war immer schon mein Traum, in der Nähe meines Heimatortes Telfs ein Autohaus zu errichten.“ In Pfaffenhofen ist das nun passiert.