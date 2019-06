Pensionist muss bald ohne Wasser, Strom auskommen

„Ich weiß nicht mehr weiter, bin mit meinem Latein und meiner Kraft am Ende.“ Franz H. hat in seinem Leben sicher nicht immer alles richtig gemacht und mehrmals Haus und Land seinen Ex-Frauen überlassen. Was ihm blieb, ist ein Holzhaus, das ihm allerdings auch nicht mehr gehört, in dem er nur das sogenannte Fruchtgenussrecht, also ein Wohnrecht, besitzt. Wasser und Strom bezog er jahrelang vom Bauernhof nebenan, der auch einmal ihm gehörte. Vor einiger Zeit verkaufte seine Ex-Frau den Hof. Mit dem neuen Besitzer lief die Vereinbarung vorübergehend weiter.