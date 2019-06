Eltern geben 5,9 Mio. Euro für Nachhilfe aus

Wünsche der Eltern

Um den Nachhilfebedarf zu senken, wünschen sich die Eltern mehr kostenlose Hilfe an den Schulen (61%), dass man sich in der Schule mehr Zeit zum Üben des Stoffes nimmt (54%), Klassenteilungen, um in kleineren Gruppen zu lernen (51%), schulische Nachmittagsbetreuung mit individueller Förderung (49%), mehr Förderunterricht an den Schulen (34%) und eine bessere Beratung bezüglich des passenden Schultyps (26%). Die AK fordert auf Basis dieser Ergebnisse den Ausbau des kostenlosen Angebots an den Schulen.