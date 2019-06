Wien will Keszler und Life Ball nicht aufgeben!

Der letzte Life Ball ist über die Bühne gegangen - oder etwa doch nicht? Selbst die Promis am Red Carpet waren sich da gar nicht so sicher und hoffen auf ein erneutes Aufleben des fulminanten Charity-Balls im nächsten Jahr. „Krone“-Society-Experte Norman Schenz lässt Bürgermeister Michael Ludwig, der Gerüchte, man wolle den Ball ohne Gery Keszler weiterführen, angestachelt hatte, nicht von der Angel. Im Talk mit Adabei-tv-Moderatorin Sasa Schwarzjirg verrät er, was er herausgefunden hat.