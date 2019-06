Vorerst keine US-Strafzölle für Importe aus Mexiko

„Dank der Unterstützung aller Mexikaner konnten wir die Verhängung von Zöllen auf mexikanische Exporte in die USA verhindern“, teilte Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador erleichtert mit. Ab Montag werde die Nationalgarde an die Grenze zu Guatemala verlegt, um die illegale Migration von Mittelamerikanern in die USA zu stoppen, sagte der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard nach dem Verhandlungsmarathon in Washington.