Alkohol am Steuer: Auto kracht in eine Brücke

Gegen 14.50 Uhr fuhr der Mann aus dem Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ) auf der L407 in Fahrtrichtung Ratten. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und einer schweren Alkoholisierung kam der 72-Jährige in einer leichten Linkskurve rechts von der Straße ab und prallte gegen ein Brückenfundament sowie das Brückengeländer. Dann wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und prallte gegen eine Steinschlichtung.