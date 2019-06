Pkw-Überschlag: Opa und Enkelin schwer verletzt

Am 7. Juni gegen 15.50 Uhr fuhr ein 60-Jähriger gemeinsam mit seiner 17-jährigen Enkelin mit seinem Pkw in Luftenberg auf der Pleschinger Landesstraße Richtung Steyregg. Dabei verlor er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über den Pkw und geriet in den rechten Straßengraben. Er kollidierte mit ein paar Verkehrsleiteinrichtungen und einem Gully einer Abflussrinne.