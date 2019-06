Straße übers Timmelsjoch ab Samstag wieder offen

Rechtzeitig zum verlängerten Pfingstwochenende, aber so spät wie schon lange nicht mehr, kann die Timmelsjoch Hochalpenstraße zwischen dem Tiroler Ötztal und dem Südtiroler Passeiertal am Samstag (8. Juni) wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Neben der Straße ragen die Schneewände aber immer noch hoch hinaus. 40.000 Lkw-Ladungen Schnee wurden in den vergangenen Wochen von der Straße geräumt.