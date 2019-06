Keine Züge zwischen Wolfsberg und Klagenfurt

Ein Unfall bei einem beschrankten Banhnübergang in Wolfsberg sorgte am Freitagvormittag für einen Stillstand auf der Zugstrecke zwischen dem Lavanttal und der Landeshauptstadt. Ein Wolfsberger überquerte mit seinem Pkw die Gleise, vor ihm staute es sich aber und er blieb genau zwischen den Schranken stecken. Dem Lenker passierte nichts; der Zug erwischte aber den Anhänger des Autos. Vorerst kann die Strecke nicht wieder in Betrieb genommen werden.