Madonna: „Fühle mich durch Artikel vergewaltigt“

NYT: „Sucht ihren Platz zwischen jungen Künstlern“

In dem „NYT“-Porträt beschriebt Grigoriadis, wie Madonna auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in den 1980er-Jahren als „höchst autobiografischer, über-selbstbestimmter, hypersexualisierter weiblicher Popstar“ zu einem dominanten Vorbild der Weiblichkeit in den USA geworden sei. Inzwischen sei sie aber eine Sechzigjährige, die ihren Platz zwischen Künstlern suche, die „zwei Generationen jünger“ seien.