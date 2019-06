Apple-Ritterschlag für Gitarrenlern-App aus Linz

Als eine der ersten Apps mit der neuen Funktion

Und das Beste: Nicht nur Apple-Chef Tim Cook verwies auf die Innovation made in Austria. Der Software-Verantwortliche des Konzerns, Craig Federighi, erklärte sogar noch technische Details von Fretello im Zusammenhang mit „Sign In With Apple“. Als eine der ersten Apps werden die Oberösterreicher nämlich die neue Privatsphäre-Funktion im Laufe des Jahres anbieten können.