Frau flehte um Leben - „im Namen unserer Kinder“

Kurze Zeit nach einer WC-Pause fuhr der Iraker gegen 18 Uhr in Gralla von der Autobahn ab und in der ihm völlig fremden Gegend etwa eineineinhalb Kilometer weit bis in die Murauen. Er stellte das Auto ab, ließ seine Töchter im Wagen sitzen. Unter dem Vorwand, dass er etwas finden müsste, das ein Freund versteckt hätte, ging er mit seiner Frau in den Wald. 300 Meter vom Pkw entfernt kam es zu einem Streit, der eskalierte.