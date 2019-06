In Tirol kaum Plätze für jüngere Demenzkranke

Es hat sich in Tirol vieles verbessert in der Betreuung von Demenzkranken. Doch es gibt noch viel zu tun! Das ist der Befund von Gertrud Geisler-Devich, Geschäftsführerin des Vereins Vaget und ihren Mitarbeiterinnen. Vereinfacht gesagt fehlt es vor allem an Übergangslösungen, bevor Betroffene in ein Heim kommen.