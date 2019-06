Fußballwelt unter Schock: Spanier Reyes verstorben

Reyes war am Samstag auf dem Weg in seine Heimatstadt Utrera bei Sevilla, als sein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit von der Autobahn abkam und in Brand geriet. Das für Sonntag angesetzte Ligaspiel von Extremadura gegen Cadiz wurde auf Dienstag verschoben. Die Tragödie überschattet auch das Finale der Champions League in Madrid. Für Reyes wird es am Samstagabend vor dem Endspiel zwischen Tottenham und Liverpool eine Schweigeminute geben.