Angreifer verdreht Gerichtsvollzieher den Arm

Die schier unglaublichen Szenen spielten sich in einem Mehrparteienhaus ab. Der Gerichtsvollzieher sprach den 49-Jährigen an und zeigte ihm seinen Dienstausweis. Zunächst kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Doch der Kroate wurde immer aggressiver. Schließlich erfasste der Mann den Gerichtsvollzieher am Kragen und versuchte ihn über die Stiege zu stoßen.