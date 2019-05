Neunerpack! Wird ER Salzburgs neuer Super-Knipser?

Mit dem 18-jährigen Haland will ein Stürmer-Juwel in die großen Fußstapfen der Torjäger steigen. Bei der U20-WM in Polen zeigte er nun mit einem beeindruckenden Neunerpack, was in ihm steckt. „Ich will nicht leugnen, dass ich gerne zweistellig getroffen hätte“, erklärte Salzburgs „Wunderknabe“ im norwegischen Fernsehen, zeigte sich aber naturgemäß auch so überaus zufrieden. „Ich bin natürlich glücklich. Endlich haben wir geschafft, zu zeigen, was wir können.“