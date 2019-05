Es gibt wieder eine kleine Hoffnung an der Grenze

Am Grenzübergang Walserberg könnte es vor dem Sommer doch noch zu einer kleinen Entspannung kommen. Wie berichtet, realisiert die deutsche Seite die geplante dritte Spur erst gegen Jahresende. Nun könnte bis dahin ein Provisorium kommen. Jetzt ist der bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart am Zug. Er wurde von Bundesminister Andreas Scheuer (beide CSU), der am Mittwoch in Salzburg weilte, mit der Umsetzung beauftragt. „Es gab Gespräche mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer über eine provisorische Lösung bis zum Start der Haupt-Bauaktion. Die Möglichkeiten werden derzeit geprüft“, so Scheuer.