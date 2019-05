Deshalb muss Oberndorfer Druckerei nun schließen

Um 14 Uhr überbrachte Masseverwalter Harald Kronberger den 160 Angestellten in der Druckerei in Göming die niederschmetternde Hiobsbotschaft. Und das trotz der großen Hoffnung, nach der am 25. April angemeldeten Insolvenz einen Käufer zu finden. Mit drei Interessenten wurden wochenlang intensive Gespräche geführt. Ein Investor aus Österreich blieb übrig und kam zu dem Entschluss, dass die Übernahme nicht rentabel ist. Und das, obwohl er eine Option auf Pacht und eine Weiterführung im verkleinerten Ausmaß hatte. Die Betriebsschließung wurde bereits beim Gericht veranlasst.