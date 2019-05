Ausflugsgasthaus sperrt wegen Personalmangel zu

Beim Landgasthaus „In der Kreh“ sind für zumindest elf Monate am Sonntag die Lichter ausgegangen. Grund: Gastronom Christoph Leitner hat für das beliebte Ausflugsgasthaus in der Nähe der Langbathseen in Ebensee kein Personal finden können. „Wir werden versuchen, das Gasthaus auf neue Füße zu stellen und unser Möglichstes tun, um nächstes Jahr ab Ostern wieder aufsperren zu können“, bedauert er diesen Schritt.