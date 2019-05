6,7 Mrd. Euro! Wiens Schuldenberg wuchs weiter

Bundesabgaben als wichtigste Einnahmequelle

Die Stadt tätigte 2018 Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 14 Milliarden Euro. Die mit rund 6,1 Milliarden Euro wichtigsten Einnahmen der Stadt waren die Ertragsanteile Wiens an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Dabei handelt es sich um jene Steuern, die vom Bund eingehoben werden und dann nach dem Schlüssel des Finanzausgleichs an Länder und Gemeinden verteilt werden. Dabei handelt es sich zum Beispiel um die Lohnsteuer oder die Umsatzsteuer. Weitere 1,7 Milliarden Euro kamen über eigene Steuern - z.B. die Kommunalsteuer - herein. Gebühren spülten rund 503 Millionen Euro ins Stadtbudget.