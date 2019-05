In diesen Schuhen kickt Kapitän Villa zum Aufstieg

„Die Schuhe haben so ausgesehen, als ich von der Verletzung zurück gekommen bin. Aber ich habe ein paar Tore und ein paar Assists mit ihnen gemacht, also sind sie meine Glücksschuhe. Ich musste sie einfach behalten“, so die simple Erklärung von Graelish nach dem Spiel. Sechs Tore und sechs Vorlagen waren es im Grunddurchgang. Auch in den drei Play-off-Spielen leistete der 23-Jährige zwei Vorlagen. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass er beinahe barfüßig gespielt hat.