So fördern Hörspiele Ihre Kinder

Der Seehund „Seehundchen“ vermisst seinen Freund „Waldo“. Da kommt die Postbotin Robbe auf eine Idee: Warum schreiben sich die beiden nicht einfach Briefe? Als „Robbie“, der Postboten-Lehrling, die Zustellung der Briefe übernehmen soll, passiert es: Er verirrt sich im weiten Meer. Kommen die Briefe dann doch noch an? Und was hat es mit dem Delfinmädchen „Finchen“ auf sich? All das erfahren die Kleinen in diesem wundervollen Hörbuch.