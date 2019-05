Katzluchs-Junges im Wildtierpark geboren

Große Freude über einen entzückenden Nachwuchs im Wildpark Ferleiten in Fusch an der Glocknerstraße: Ein Katzluchs-Junges erblickte dort in freier Natur am 5. Mai das Licht der Welt. Das Kleine wog anfangs 300 Gramm, hat aber mittlerweile schon etwas zugelegt. Direkt nach der Geburt war der Nachwuchs noch blind, genauso wie es bei Katzenjungen ist. Mittlerweile hat der Nachwuchs seine blitzblauen Augen schon geöffnet und erkundet neugierig die Welt um sich herum.