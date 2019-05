Ausgerissenes Pferd krachte in Discobus

Sicher und günstig geht es Wochenende für Wochenende mit dem Discobus durch die Nacht. Nur diesmal gab es eine böse Überraschung. Allerdings nicht für die jungen Fahrgäste, sondern allein für den Chauffeur. Am Sonntag in den frühen Morgenstunden krachte auf der Strecke im Seewinkel ein entlaufenes Pferd in den Bus.