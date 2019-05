Sasha Obama hinreißend beim Abschlussball

Elegantes Abendkleid

Das „Baby“ der Obamas sieht dabei sehr erwachsen aus. Sie lächelt an der Seite ihres Begleiters in einem simplen, aber eleganten schwarzen Abendkleid mit hohem Beinschlitz. Das Haar trägt sie lang und glatt. Man darf durchaus davon ausgehen, dass die Eltern Michelle und Barack Obama stolz auf ihre Tochter sind. Das Paar, das 2017 das Präsidentenamt abgab, war für sie in Washington geblieben, damit sie dort ihren jetzigen Schulabschluss machen konnte.