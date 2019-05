Spaziergängerin entdeckt Indische Kobra auf Weg

Auf einem Feldweg in Bisamberg in Niederösterreich hat eine Spaziergängerin offenbar ein Tier mit wahrem Seltenheitswert in Österreich und von mutmaßlich großer Gefährlichkeit auf Foto gebannt. So dürfte die Frau eine Indische Kobra entdeckt haben, fotografierte die Schlange und berichtete von ihrer Entdeckung am Sonntag der Polizei.