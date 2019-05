55.000 steirische Studenten haben die Wahl

Diese Woche wird schon wieder gewählt - und zwar an den Universitäten. In der Steiermark sind rund 55.000 Studenten wahlberechtigt. Sie können ab heute ihre Stimme abgeben, die Wahllokale schließen am Mittwoch. Es ist zu befürchten, dass die Beteiligung noch geringer sein wird als beim letzten Urnengang.