Grau in grau: Regenwolken verdrängen wieder Sonne

In der Westhälfte Österreichs überwiegen am Dienstag meist die Wolken und es regnet häufig, an der Alpennordseite am Nachmittag auch kräftig. Hier sinkt die Schneefallgrenze allmählich gegen 1800 Meter. „Östlich von Salzburg scheint zunächst noch vorübergehend die Sonne, bereits im Laufe des Vormittags bilden sich aber auch hier und im Süden verbreitet Schauer und Gewitter“, so Spatzierer. In der Früh zeigt das Thermometer neun bis 15 Grad, am Tag von West nach Ost maximal 14 bis 24 Grad.