Grazer retten seit 50 Jahren in der Freizeit Leben

30 Jahre ist es her, dass die Landkarte Europas neu gezeichnet wurde: Die DDR kollabierte, Tausende flüchteten über Ungarn in den Westen. „Als sie durch Österreich geschleust wurden, haben wir die Betreuung in den Bussen übernommen. Ich werde nie vergessen, wie die Menschen in Westdeutschland angekommen sind und freien Boden unter den Füßen gespürt haben“, sagt Maria Mauerhofer.