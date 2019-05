Lustvolle Kunst, die Spaß macht

Ganz nach dem Motto „Kunst und Bewegung“ will auch der blaue Stricktunnel „Tube Linz“ von Numen/For Use am OK-Dach körperlich erfahren werden, in luftiger Höhe spaziert man durch den roten Flaggen-Wald von Urgent.Agency und lässt sich von William Forsythes „City of Abstracts“ verzerren. Die 650.000 Euro teure Ausstellung wird auch Kulturmuffeln Spaß machen - und ist ein Muss für alle Instagram-Junkies.