Bundesliga zeichnet Dabbur, Stankovic und Rose aus

Dabbur, Stankovic, der bereits 2014/15 noch in Diensten von SV Grödig bester Tormann war, und Rose werden im Rahmen der Meisterfeier des FC Red Bull Salzburg am Sonntag nach dem Heimspiel gegen SKN St. Pölten geehrt. „Dieser Preis macht mich sehr stolz und wird in Sevilla einen Ehrenplatz bekommen. Er wird mich an ein ganz besonderes Jahr mit einer ganz besonderen Mannschaft erinnern, der ich zum Abschied nochmals Danke sagen möchte“, erklärte Dabbur, der zum FC Sevilla wechselt und die Wertung vor seinem Klubkollegen Xaver Schlager für sich entschied. „Ich bin sehr glücklich über diese Auszeichnung. Geschafft haben wir das aber vor allem durch eine großartige Mannschaftsleistung, als großartiges Team“, sagte Stankovic. Auch für Rose ist es ein weiterer Titel zum Abschied. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, die ein weiterer positiver Beleg für unsere gemeinsam geleistete Arbeit hier in Salzburg ist.“