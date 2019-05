Tirol auf der Suche nach Einstein Junior

Der Saal im Haus Marie Swarovski wurde am Donnerstag zur Bühne für die Nachwuchsforscher. Wer sich einem der 15 „Messe-Standln“ näherte, dem sprudelten die Erklärungen der Schüler nur so entgegen. „Wir haben die Traumstadt der Zukunft gebaut“, zeigte Julius von der Volksschule Arzl auf die Lego-Welt voller Grün, voller Solaranlagen, voll beweglicher (und Tablet-gesteuerter) Technik, voll mit Visionen. „Spaß und Lernen sind bei uns eins“, deutet Julius auf den Campus, wo sich Unterrichtsräume und angrenzender Vergnügungspark perfekt ergänzen. Belohnung: Sieg in der Kategorie Volksschulen!