Caritas-Appell für Rücknahme der 1,50-€-Verordnung

„Keine Frage des Rechts, sondern des Anstands“

Ein derart geringer Betrag für das Verrichten von gemeinnütziger Arbeit sei „beschämend und nicht nachvollziehbar“. „Ich appelliere an den künftigen Innenminister, die 1,50-Euro-Verordnung zurückzunehmen. Das ist keine Frage des Rechts, sondern eine Frage des Anstands“, sagte der Caritas-Präsident am Mittwoch, dem Tag, an dem die Verordnung in Kraft getreten ist.