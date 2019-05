Niki Lauda sorgte für den einzigen Heimsieg

Das steirische Murtal und sein Holiday-Grand-Prix, wo er am 15. August 1971 mit seinem March das erste seiner 171 GP-Rennen fahren durfte, waren immer eine sentimentale Angelegenheit für Niki Lauda - da sprudelte es nur so aus der rot-weiß-roten Formel-1-Legende. Er, der als einziger Österreicher 1984 zuhause gewinnen konnte, wusste, was es bedeutet, im eigenen Land zu fahren.