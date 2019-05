Schützenhilfe beschert Piesendorf Meistertitel

Um 18:49 Uhr ertönte am Samstag der Schlusspfiff in Piesendorf, wenig später breiteten sich die Ergebnisse der anderen Partien wie ein Lauffeuer aus: Weil Verfolger Saalbach bei Pinzgau 1b patzte und mit 0:2 den Kürzeren zog, krönte sich die Schützinger-Truppe zum Meister der 2. Landesliga Süd! Nach gutem Herbst mit Rang zwei über den Winter zündeten die Pinzgauer den Turbo und gewannen jede Begegnung im Frühjahr! „Wir haben im Winter sehr konzentriert und fleißig gearbeitet. Der Titel ist die Belohnung dafür“, strahlte Schützinger im Anschluss an das 4:2 seiner Mannen gegen St. Johann 1b. 3:0-Schütze Zaisberger brach den St. Johanner Willen zur Stundenmarke. Gefeiert wurde die Meisterschaft in Begleitung der treuen Anhänger ausgelassen im Vereinsheim. Die mittelfristigen Ziele sind bereits gesteckt: Man will sich nach Jahren des ständigen Auf- und Abstiegs in der 1. Landesliga etablieren.