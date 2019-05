Madonna traf bei ihrem ESC-Auftritt keinen Ton!

Schon im Vorfeld hatte Madonnas Auftritt beim Song Contest für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Denn bis zuletzt war nicht klar, ob die „Queen of Pop“ tatsächlich in Tel Aviv auftreten werde oder nicht. In den vergangenen Wochen hatten israelische Medien berichtet, das Problem mit dem Vertrag sei, dass Madonna ein Lied mit „politischen Inhalten“ präsentieren wolle. Die EBU betont jedoch immer wieder, der ESC sei unpolitisch. Die Kosten für den Auftritt von schätzungsweise rund 1,15 Millionen Euro will demnach der israelisch-kanadische Geschäftsmann Sylvan Adams tragen.