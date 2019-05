Schützenhöfer: Strache-Rücktritt war unumgänglich

„Kein zweites Wunder“

Die beiden Grünen Spitzenleute in der Steiermark, Landtags-Klubobmann Lambert Schönleitner und die Grazer Stadträtin Judith Schwentner meinten am Samstag, Bundeskanzler Kurz trage Mitverantwortung - er hätte wissen müssen, dass mit der FPÖ kein Staat zu machen sei, so Schönleitner und Schwentner: „Ein zweites Wunder wird es nicht mehr geben für Sebastian Kurz. Die Menschen wissen, dass seine FPÖ-getriebene Politik großen Schaden angerichtet hat.“