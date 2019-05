Verletzter Motocross-Pilot schleppte sich heim

Nach einer Motocross-Fahrt in unwegsames Gelände war am Dienstag in St. Kathrein/Offenegg ein Oststeirer plötzlich verschwunden. Die Suche verlief ergebnislos, Angehörige befürchteten Schlimmstes. Doch der Vermisste lebt! Nach einem Unfall hatte er sich verletzt und verwirrt kilometerweit bis nach Weiz geschleppt.