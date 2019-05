NGO-Kapitän in Malta zu 10.000 € Strafe verurteilt

Der deutsche Kapitän jenes Rettungsschiffes, das im vergangenen Jahr 234 Migranten vor der libyschen Küste gerettet hatte, ist nun in Malta zu einer Geldstrafe in der Höhe von 10.000 Euro verurteilt worden. Angeklagt war Claus-Peter Reisch allerdings nicht wegen seiner Rettungstätigkeiten selbst, sondern wegen einer nicht ordnungsgemäß durchgeführten Registrierung seines Schiffes, die Lifeline. Dennoch ist der Deutsche davon überzeugt, dass es sich um ein „politisches Urteil“ handelt - und gegen dieses will er nun auch berufen.