„Lehrling des Jahres 2018“ kommt aus Tobadill

Fast 11.000 Lehrlinge gibt es derzeit in Tirol

Im Vorjahr standen 10.871 junge Menschen in Tirol in Ausbildung, davon 7306 (67 %) Burschen und 3545 (33 %) Mädchen. Damit haben sich knapp 50 Prozent der Jugendlichen für eine Lehre in einem der über 150 Lehrberufe entschieden. Die beliebtesten Lehrberufe sind im Einzelhandel (1373), in der Metalltechnik (1000) und in der Elektrotechnik (936) zu finden. Fast die Hälfte aller Lehrlinge wird im Gewerbe und Handwerk ausgebildet. In Tirol gibt es in Summe 3390 Lehrbetriebe.